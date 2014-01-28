Донецкая ж/д обеспечивает бесперебойное движение поездов в сложных погодных условиях

Железнодорожники Донецкой железной дороги (ДЖД) обеспечивают беспрепятственное движение пассажирских и пригородных поездов и бесперебойную грузовую работу в сложных погодных условиях, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности, по данным ДЖД, в ночь с 27 по 28 января с целью организации бесперебойного движения и безопасности перевозок пассажиров и грузов на железной дороге работало около 400 железнодорожников. Наибольшая высота снежного покрова наблюдается на станциях Волноваха и Амвросиевка.

ДЖД сообщила, что основные усилия работников железной дороги будут сосредоточены на расчистке пути и стрелочных переводов, уборке от снега территорий станций и вокзалов. В данный момент работает шесть снегоуборочных машин. Основные работы ведутся в направлении станций Донецк, Иловайск, Волноваха и Красноармейск.

«Работы по уборке снега продолжаются круглосуточно. Железнодорожники принимают все возможные меры, чтобы даже в сложных погодных условиях обеспечить бесперебойные и безопасные перевозки пассажиров и грузов», - говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что для оперативного реагирования в ДЖД работает штаб по борьбе с непогодой. Установлено круглосуточное дежурство руководителей служб, отделений и структурных подразделений. Кроме того, согласованы планы борьбы с непогодой и определены места выгрузки снежных масс.

Железнодорожники призвали водителей автотранспорта быть максимально бдительными и строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов, а пассажирам порекомендовали быть особенно осторожными при нахождении на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") в связи с неблагоприятными погодными условиями на железных дорогах Украины организовала круглосуточную работу по своевременной уборке снега на путях и объектах железнодорожной инфраструктуры, а также по борьбе с образованием гололеда на контактной сети.