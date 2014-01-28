Убытки от незаконного вмешательства в работу Приднепровской железной дороги выросли вчетверо

На Приднепровской железной дороге (ПЖД) в прошлом году зарегистрировано 37 случаев несанкционированного вмешательства посторонних лиц в деятельность предприятия против 43 случаев в 2012 году, при этом нанесенные убытки выросли вчетверо - до 102,9 тыс. грн. Об этом УНИАН сообщили в ведомстве.

В частности, в 2013 году на ПЖД зарегистрировано 18 случаев хищения элементов подвижного состава, инфраструктуры и грузов, несколько случаев перекрытия движения поездов посторонними лицами, а также установления взрывных устройств в помещениях вокзалов, в подвижных составах и на других объектах железной дороги. Кроме того, ПЖД зафиксировала один случай насильственных действий в отношении лиц, находящихся на железнодорожном транспорте.

По данным железной дороги, вследствие несанкционированного вмешательства в деятельность ПЖД посторонних лиц в прошлом году было задержано 69 поездов суммарно на 65,5 часов, что на 37% больше, чем в 2012 году.

При этом, в ПЖД отметили, что часть случаев задержки поездов в 2013 году была связана с выявлением и обезвреживанием на объектах железнодорожной инфраструктуры или вблизи них, а также в самом подвижном составе, боеприпасов – 9 случаев.

Железная дорога напомнила об административной и уголовной ответственности за незаконные вмешательства в работу железнодорожного транспорта.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3,2 тыс. км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.