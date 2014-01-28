Госавиаслужба ожидает роста пассажиропотока через аэропорты Украины на 10%

Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба), которая является центральным органом исполнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики в сфере гражданской авиации, ожидает в текущем году увеличения пассажиропотока через аэропорты Украины на 10%. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции глава Госавиаслужбы Анатолий Колесник.

«Я думаю, что рост пассажиропотока внутри Украины будет от 10%. Это по аэропортам. По авиакомпаниям тоже может быть всплеск на фоне 2013 года», - сказал Колесник.

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По его словам, в Украине уже есть все предпосылки для роста пассажиропотока.

Колесник также добавил, что отмена НДС для внутренних перевозок может стать стимулом для увеличения внутреннего пассажиропотока.

«Если у нас получится с отменой НДС, я думаю, это будет хороший стимул для увеличения пассажиропотока внутри Украины», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, пассажиропоток через украинские аэропорты по итогам 2013 года увеличился на 7,3% по сравнению с 2012 годом - до 15,133 млн человек.

Украинские авиакомпании в 2013 году перевезли 8,1 млн человек, что соответствует уровню 2012 года.

Украина намерена 14 марта на заседании совета министров Евросоюза подписать соглашение о едином авиационном пространстве с ЕС, которое было парафировано в конце ноября 2013 года.

Справка УНИАН. Основными задачами Госавиаслужбы является осуществление государственного контроля и надзора за безопасностью гражданской авиации, организация разработки нормативно-правовой базы для регулирования деятельности в области гражданской авиации, сертификация и регистрация объектов и субъектов гражданской авиации, лицензирование авиационных перевозок.