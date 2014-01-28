«Укрзализныця» с начала года погрузила более 2 млн тонн зерна

Железные дороги Украины с начала 2014 года погрузили более 2,1 млн тонн зерна, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныце»).

«С 1 по 27 января 2014 года железные дороги Украины погрузили почти 34 тыс. зерновозов, в которых перевезли более 2,1 млн тонн зерна. Это высокий показатель, учитывая большое количество новогодних и рождественских выходных», - говорится в сообщении ведомства.

По информации Главного управления перевозок «Укрзализныци», на экспорт на порты погружено 2,012 млн тонн зерна, в том числе по прямому варианту - 12,2 тыс. тонн, на внутренний рынок - 159,7 тыс. тонн.

«Укрзализныця» также сообщила, что среднесуточная погрузка зерновозов с начала 2014 года составила 80,5 тыс. тонн зерна.

Согласно сообщению, больше всего зерна за указанный период погрузила Южная железная дорога - 850,7 тыс. тонн и Юго-Западная железная дорога - 690,1 тыс. тонн. Одесская железная дорога погрузила 312,3 тыс. тонн, Львовская – 191,3 тыс. тонн, Донецкая – 64,5 тыс. тонн, Приднепровская – 62,9 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 25 декабря «Укрзализныця» перевезла порядка 24 млн тонн зерна. После сбора нового урожая, с июля 2013 года, объемы перевозок зерновых каждый месяц увеличиваются. В частности, в ноябре железные дороги погрузили более 3,45 млн тонн зерновых грузов, что больше показателей ноября 2012 года почти 1 млн тонн.

В 2013 году Украина собрала рекордный за годы независимости урожай зерновых, который в чистом весе составил 61,5 млн тонн. Минагропрод прогнозирует экспорт зерна из Украины в 2013/2014 МГ на уровне 32,5 млн тонн, что может стать абсолютным рекордом для независимой Украины.