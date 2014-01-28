Мининфраструктуры намерено разработать реестр морских и речных судов Украины

Министерство инфраструктуры Украины планирует разработать реестр морских и речных судов Украины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, первым шагом к созданию указанного реестра станет принятие Закона Украины «О Международном реестре морских и речных судов Украины», проект которого будет разработан в ближайшее время по аналогии с реестрами Панамы, России, Грузии, Молдовы и других стран.

«Создание реестра судов станет инструментом возвращения украинского флота под украинский флаг и поможет открыть второе дыхание отечественному судостроению», - говорится в сообщении.

В документе должны быть собраны и адаптированы к национальным условиям мировые стандарты процедуры регистрации флота, зафиксированы приемлемые ставки налогообложения как самой регистрации, так и доходов от эксплуатации судов, выгодные для банков алгоритмы участия в сделках купли-продажи работающих судов и инвестирования в строительство новых.

«Отсутствие комфортных условий, которые бы стимулировали судовладельцев регистрировать суда под украинским флагом, не позволяет Украине в полной мере реализовать свой потенциал морской державы и не дает возможности эффективно развиваться отечественному судостроению», - подчеркивается в сообщении.

В пресс-службе министерства также сообщили, что заместитель министра инфраструктуры Украины Дмитрий Демидович поручил руководству «Укрморречинспекции» координировать разработку Закона «О Реестре морских и речных судов Украины» с учетом требований действующего законодательства, зарубежного опыта, рекомендаций ученых и юристов, предложений судовладельцев и судостроителей.