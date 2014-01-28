В КГГА отложили повышение проезда в транспорте

Киевская городская государственная администрация отсрочила подписание распоряжения о повышении стоимости проезда в общественном транспорте столицы.

Как сообщает пресс-служба КГГА, об этом сказал первый заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко во время встречи с профсоюзным активом работников учреждений образования Киева.

Так, по словам Голубченко, «пока городские власти не будут понимать окончательно, каким образом изменятся доходы киевлян в новом году, на сколько вырастет средняя заработная плата жителей столицы, – подписание этого документа будет отсрочено».

Голубченко в очередной раз отметил, что в любом случае стоимость проездного документа на месяц останется неизменной. Поэтому киевляне, которые регулярно пользуются общественным коммунальным транспортом и приобретут месячный проездной билет, подорожания не почувствуют.

Как сообщал УНИАН, ранее Голубченко заявил, что намерен до конца января подписать распоряжение о стоимости проезда в городском пассажирском транспорте, в соответствии с которым 1 поездка будет стоить 3 грн на любом виде транспорта, в том числе - в городской электричке и на фуникулере.