На Южной железной дороге непроизводственный травматизм увеличился на 6,7%

Из-за нарушения правил безопасности на железнодорожном транспорте на станциях и перегонах Южной железной дороги (ЮЖД) в 2013 году уровень непроизводственного травматизма увеличился по сравнению с 2012 годом на 6,7% - до 95 случаев с 89, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, в прошлом году увеличилось количество травм со смертельным исходом по сравнению с 2012 годом в 3,6 раза - до 57 случаев с 16.

В частности, на железнодорожных перегонах ЮЖД было травмировано 59 человек, на территории станций - 36 человек.

«Среди травмированных было четверо детей в возрасте до 16 лет, один из которых погиб. Треть от общего количества травмированных злоупотребляли спиртными напитками», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 20 человек травмировались во время хождения по путям, 39 человек получили травмы во время хождения по путям в неустановленных местах.

Кроме того, было зафиксировано 20 случаев нахождения людей на достаточно близком расстоянии от края платформы, а также на путях при отправлении, прибытии, или проследовании поездов; 2 случая посадки или высадки на ходу поезда, а также 2 ДТП на железнодорожных переездах.

Как сообщал УНИАН, Южная железная дорога в 2013 году сократила перевозки пассажиров в дальнем сообщении по сравнению с 2012 годом на 45,3% - до 10,675 млн человек.

Южная железная дорога в 2013 году зафиксировала 11 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на железнодорожных путях и переездах, что на 4 случая больше, чем в 2012 году, в результате чего погибли 4 человека и 6 были травмированы.

Большинство случаев ДТП на железнодорожных путях и переездах в прошлом году произошло на Львовской и Юго-Западной магистралях - 24 и 22 случая соответственно. Одесская железная дорога зафиксировала 16 случаев, Донецкая - 13, Приднепровская - 7.

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Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет больше 3000 км, развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее большое транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 млн человек.