В Европе увеличились продажи коммерческих автомобилей

Продажи новых коммерческих автомобилей в странах Европы в январе-декабре 2013 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 1% - до 1,711 млн единиц.

Об этом свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), которыми располагает УНИАН.

«Несмотря на рост, этот показатель был одним из самых низких с 1997 года», - говорится в сообщении.

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Согласно данным ассоциации, количество регистраций новых коммерческих автомобилей в Испании за указанный период увеличились на 9,7%, в Великобритании - на 14,5%. В то же время в Германии регистрации новых коммерческих автомобилей сократились на 2,0%, во Франции - на 3,7%, в Италии - на 11,7%.

По данным АСЕА, в декабре прошлого года продажи новых коммерческих автомобилей увеличились по сравнению с декабрем 2012 года на 34,7% - до 169,774 тыс. единиц.

«Рост наблюдался во всех сегментах», - отмечает ассоциация.

Так, во Франции регистрации увеличились на 16,6% во Франции, в Италии - на 16,8%, в Германии - на 27%, в Испании - на 52,9%, в Великобритании на 66%.

Справка УНИАН. ACEA — Ассоциация европейских производителей автомобилей. Создана как лоббистская организация европейских автопроизводителей.

Продажи коммерческих автомобилей в Европе в 2012 году составили 1,69 млн единиц.