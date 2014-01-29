Железные дороги для борьбы со снегом задействовали свыше 12,5 тыс. работников

Железные дороги Украины для обеспечения движения поездов в сложных метеоусловиях развернули круглосуточные штабы по борьбе со снегом, задействовав за прошедшие сутки свыше 12,5 тысяч железнодорожников.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") со ссылкой на Главное управление путевого хозяйства ведомства.

«В условиях обильных снегопадов на железных дорогах Украины ни днем, ни ночью не прекращается работа по очистке от снега путей, стрелочных переводов, территорий вокзалов и станций, а также борьба с образованием гололеда на контактной сети»,- говорится в сообщении.

По данным Главного управления путевого хозяйства «Укрзализныци», для уборки от снежных заносов вокзалов, станций и путей железнодорожники задействовали 83 снегоочистительных машин, которые вывезли свыше 44 тыс. куб. м снега, выполнив 160 рейсов.

«Этой зимой это максимальный объем снега, который железнодорожники убрали с путей за одни сутки»,- говорится в сообщении.

Также путейщики очистили от снега 57 подъездных путей на станциях и 13,705 тыс. стрелочных переводов.

Большая часть работников была задействована на Одесской, Приднепровской и Львовской железных дорогах, а большая часть спецтехники – на Донецкой и Приднепровской железных дорогах.

Согласно сообщению, наибольшая высота снежного покрова была зафиксирована на станциях Жмеринка Юго-Западной железной дороги – 35 см, Сянки Львовской магистрали – 25 см, Днепропетровск – 25 см и Пятихатки – 30 см Приднепровской железной дороги, Хутор - Михайловский Юго-Западной магистрали – 23 см, Помошная и Знаменка Одесской железной дороги – по 30 см.

Кроме того, железные дороги страны в этот период организовали постоянную работу по борьбе с образованием гололеда на устройствах электроснабжения. Так, по данным Главного управления электрификации и электроснабжения "Укрзализныци", за последние сутки на участках, где образовался гололед, работали 5 единиц специальной техники по отбивке гололеда, один тепловоз и 2 электровоза с вибропантографами и пневмобарабанами, а также применялись схемы плавки гололеда.

Как сообщал УНИАН, на железных дорогах функционируют штабы по борьбе с неблагоприятными погодными условиями, а также установлено круглосуточное дежурство руководителей служб, отделений и структурных подразделений предприятий.

Также железные дороги страны согласовали планы борьбы с непогодой и определили места выгрузки снежных масс.

В структурных подразделениях путевого хозяйства "Укрзализныци" к работе в зимний период подготовлены 124 единицы снегоочистительной техники и 105 единиц снегоуборочной техники.

К работе в зимний период в хозяйствах электроснабжения подготовлены 218 механизмов по обивке гололеда, 76 ед. пневмобарабанов на электровозах, 113 ед. пневмобарабанов на тепловозах, 588 схем плавки гололеда и профподогрева.