Часть автодорог в четырех областях закрыты для движения

По оперативным данным Министерства инфраструктуры Украины, участки автомобильных дорог общего пользования в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях закрыты для движения транспорта из-за непогоды.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

В частности, из-за сильных снегопадов, метели при температуре воздуха от -12 до -17 градусов и порывах ветра до 30 м/с образовались снежные переметы, из-за чего в Донецкой области на участке дороги государственного значения Н-20 Славянск-Донецк-Мариуполь (км 140+00 - км 221+980) с 8 утра закрыто движение для всех видов транспорта.

Вместе с тем, в Днепропетровской области временно ограничен проезд по дороге государственного значения Н-08 Борисполь-Днепропетровск-Запорожье (км 415 +380 - 432 +000).

В Запорожской области закрыто движение по отдельным участкам дорог М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (км 530 - км 604), Р-37 Энергодар-Васильевка-Бердянск (км 146 - км 207), Т -08-03 Запорожье-Мариуполь (км 86 - км 130), Т-08-15 Орехов-Пологи-Конские Раздоры-Андреевка-Бердянск (км 45 - км 130), Т-08-19 Куйбышево-а/д М-14 (км 10 - км 51).

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Также, в связи с непогодой с 5 утра запрещено движение по автодороге Т-05-08 Донецк-Новоазовск-Седово (км 13+700- км 127+900), Т-05-23 от Н-20 Кремнивка-Ялта (км 0+000- 62+515), Т-08-03 Запорожье-Мариуполь (км 177 +600 - км 219 +104), Т-05-07 Енакиево-Шахтерск-Амвросиевка (км 48+00 км 66+000) и Т-05-07 Донецк-Харцызск-Амвросиевка-КПП «Успенка» (км 61 - км 93 +00). Организован объезд через города Амвросиевка и Мариуполь.

В Николаевской области из-за образования снежных заносов ограничено движение транспорта по дороге Т-15-10 Н.Одеса-Еланец (км 9 - км 24).

В Мининфраструктуры также подчеркнули, что в ночь на 29 января по всей Украине для расчистки дорог общего пользования было задействовано 1,873 тыс. единиц техники и 2,703 тыс. автодорожников.