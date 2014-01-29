Львовская железная дорога за год недополучила свыше 42 млн грн за перевозку льготников в дальнем сообщении

Львовская железная дорога (ЛЖД) в 2013 году недополучила 42,2 млн грн от местных бюджетов за перевозку пассажиров льготных категорий в дальнем сообщении, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

«В 2013 году Львовская магистраль перевезла 1,628 млн пассажиров льготных категорий, понеся убытки из-за недополучения поступлений за такие перевозки на сумму более 42,2 млн грн», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что среди льготников всех категорий наибольшую долю составляют студенты, которых в прошлом году было перевезено более 1 млн человек.

По данным пресс-службы, Львовская железная дорога в 2013 году перевезла 8,672 млн пассажиров в дальнем сообщении, из них 426,908 тыс. проездных документов пассажиры оформили через Интернет.

«Пассажироперевозки в дальнем сообщении в прошлом году практически соответствуют уровню таких перевозок в 2012 году», - уточнили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Львовская железная дорога (ЛЖД) в 2013 году недополучила 31,452 млн грн от местных бюджетов за перевозку пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении. Таких пассажиров было перевезено на сумму 69,904 млн грн, а компенсацию получено в размере 38,452 млн грн - 55% от суммы оказанных услуг.

В пригородном сообщении Львовская железная дорога в 2013 году перевезла 55,761 млн пассажиров, из них только 10,721 млн человек оплатили полную стоимость проезда.

Убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок в 2013 году составили свыше 6,6 млрд грн, в том числе в пригородном сообщении — 3,5 млрд грн.

Задолженность государственных и местных бюджетов перед «Укрзализныцей» за осуществляемые ею перевозки пассажиров льготных категорий в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом на 18,3% - до 424,1 млн грн.

Справка УНИАН. В соответствии с законодательством Украины, железнодорожным транспортом осуществляется перевозка 26 льготных категорий граждан в полном объеме. Однако из года в год наблюдается негативная тенденция несвоевременного и неполного возмещения расходов на перевозку льготников, что существенно ухудшает финансовое состояние отрасли. В частности, недополученные средства не позволяют повышать качество услуг для пассажиров и обновлять подвижной состав.

Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь. На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.