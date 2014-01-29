Продажи новых автомобилей в Европе за год снизились на 1,4%

Продажи новых автомобилей в странах Европы в январе-декабре 2013 года сократились по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 1,4% - до 13,5 млн авто. Об этом свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), которыми располагает УНИАН.

«Уже шестой год подряд отмечается снижение в общем объеме регистраций автотранспортных средств. Показатель общего объема регистраций автотранспортных средств сократился по сравнению с 2012 годом на 1,4% - до 13,5 млн автомобилей (11,8 легковых автомобилей и 1,7 млн коммерческих). Тем не менее, это снижение не такое значительное, как в 2012 году (-8,9%)», - говорится в сообщении.

При этом сравнительные данные по странам и сегментам в сообщении не указываются.

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Как сообщал УНИАН, продажи новых коммерческих автомобилей в странах Европы в январе-декабре 2013 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 1% - до 1,711 млн единиц.

Справка УНИАН. ACEA - Ассоциация европейских производителей автомобилей, создана как лоббистская организация европейских автопроизводителей.

Продажи коммерческих автомобилей в Европе в 2012 году составили 1,69 млн единиц.

Суммарные продажи легковых и коммерческих автомобилей в Европе в 2012 году составили порядка 13,7 млн единиц автомобилей.