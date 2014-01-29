Возобновлен проезд по участку дороги Борисполь-Днепропетровск-Запорожье
14:35, 29 января 2014Транспорт/Связь
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Снежные заносы на участке дороги ликвидированы.
Движение автотранспорта по трассе возобновлено в 10 часов утра
Дорожные работники ликвидировали снежные заносы на участке дороги государственного значения Н-08 Борисполь-Днепропетровск-Запорожье (км 415+380 - 432+000) в Днепропетровской области, где с утра было ограничено движение автотранспорта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.
«Движение автотранспорта по трассе возобновлено в 10 часов утра», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, по данным Министерства инфраструктуры Украины, с утра участки автомобильных дорог общего пользования в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях были закрыты для движения транспорта из-за непогоды.
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