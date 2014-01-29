«Укрзализныця» за год направила 40 млн грн на расширение пропускной способности

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») направила 39,31 млн грн на развитие инфраструктуры железнодорожных припортовых станций, а также на расширение пропускной способности железнодорожных подходов к морским портам Азовско-Черноморского бассейна, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, на реализацию вышеуказанных мероприятий «Укрзализныця» направила 29,35 млн грн собственных средств и 9,96 млн грн средств инвестора.

«В частности, на некоторых участках были проложены вторые пути, осуществлена электрификация, проведена реконструкция устройств сигнализации, централизации и блокировки (устройства для управления движением поездов)», - говорится в сообщении.

За счет средств инвестора - стивидорной компании «Трансинвестсервис» на Одесской железной дороге в декабре прошлого года было завершено строительство железнодорожного разъезда “12 км”, открывшего движение на новой электрифицированной линии участка Черноморская – Береговая, которая является основной магистралью в направлении морского торгового порта “Южный”. Благодаря этому пропускная способность данного участка в направлении порта увеличилась с 32 до 44 пар поездов в сутки.

«Участок Черноморская - Береговая Одесской железной дороги является единственным железнодорожным подходом к порту «Южный», на который приходится весь объем грузов, перевозимых к порту железной дорогой», - говорится в сообщении.

Кроме того, за счет собственных средств Одесская магистраль в прошлом году ввела в эксплуатацию электрическую централизацию (ЭЦ) на станции Александровка и модернизировала ЭЦ на станции Трехкратное.

«Модернизация системы электрической централизации стрелок и сигналов способствует совершенствованию процесса перевозок, повышению пропускной и перерабатывающей способности станции, а также уровня безопасности движения поездов и условий труда одесских железнодорожников», - уточнили в пресс-службе.

Вместе с тем, реконструкция станции Трехкратное позволит увеличить пропускную способность направления Знаменка – Помошная – Колосовка – Одесса-Сортировочная.

Также сообщается, что, кроме реконструкции устройств контактной сети и электроснабжения на станции Трехкратное, была также завершена первая очередь реконструкции путевого развития станции – установлено семь комплектов стрелочных переводов, реконструирован второй главный путь и участки примыкания к перегонам, а также проложен шестой станционный путь и вдоль него построена платформа.

Кроме того, продолжается разработка проекта электрификации участка Долинская - Николаев – Колосовка Одесской магистрали.

Также сообщается, что Приднепровская железная дорога за собственные средства отремонтировала пути, стрелочные переводы и платформы на станции Джанкой.

Вышеуказанные работы были проведены в рамках отраслевой программы комплексного развития железнодорожной инфраструктуры портовых перерабатывающих комплексов, припортовых станций и подходов к ним до 2015 года.

Как сообщал УНИАН, Одесская железная дорога 25 декабря 2013 года открыла движение на новой линии участка Черноморская – Береговая к порту «Южный».

Электрификация участка Долинская – Николаев – Колосовка Одесской железной дороги общей протяженностью 253 км позволит уменьшить расходы на топливо в 3,7 раза.

Справка УНИАН. Ввод в эксплуатацию разъезда «12 км» - второй этап реализации проекта по увеличению пропускной способности железнодорожного участка Черноморская – Береговая, предусмотренного Национальным планом действий на 2013 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 годы «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство». Проект должен быть реализован до 2018 года, что позволит увеличить пропускную способность участка с 33 до 75 пар грузовых поездов в сутки. На первом этапе проекта была построена и электрифицирована вторая магистральная колея протяженностью 6 км участка Черноморская – Береговая.