Львовская железная дорога с начала года увеличила перевозку угля на 5,3%

Объем каменного угля, отгруженного и перевезенного Львовской железной дорогой (ЛЖД) в период с 1 по 27 января 2014 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 5,3% - до 109,525 тыс. тонн, а также увеличились объемы перевозок других номенклатур грузов, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

«С начала 2014 года Львовская железная дорога перевыполнила прошлогодние показатели погрузки угля, флюсов, цемента и черных металлов», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, за указанный период Львовская магистраль увеличила объемы перевозок следующих номенклатур грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: черных металлов – на 43,4% - до 7,127 тыс. тонн, цемента – на 20,5% - до 49,943 тыс. тонн, флюсов – в 2,03 раза - до 41,615 тыс. тонн, зерновых - на 3,4% - до 199,121 тыс. тонн, промышленных товаров – на 46,1% - до 1,652 тыс. тонн, лома черных металлов – на 12,9% - до 27,264 тыс. тонн, лесных грузов – на 1,8% - до 106,615 тыс. тонн.

По данным пресс-службы, на Львовской железной дороге с начала года в 2 раза увеличилась обработка контейнерных грузов по сравнению с аналогичным периодом 2013 года – до 5,691 тыс. контейнеров с 2,837 тыс.

Как сообщал УНИАН, объем зерновых, отгруженных и перевезенных Львовской железной дорогой (ЛЖД) в 2013 году увеличился по сравнению с 2012 годом на 36,5% - до 2,257 млн тонн с 1,654 млн тонн, при этом было задействовано 35,395 тыс. вагонов.

Справка УНИАН. Основным видом грузов, которые перевозятся железнодорожным транспортом Украины, является каменный уголь, которого в течение 2012 года было перевезено 122,4 млн тонн.

Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь. На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.