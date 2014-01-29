Укравтодору выделят 100 млн грн для оперативной уборки снега

Правительство поручило Министерству финансов оперативно решить вопрос выделения 100 млн грн Государственному агентству автомобильных дорог Украины (Укравтодор) на проведение необходимых работ по уборке снега в связи с ухудшением погодных условий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявил и.о. вице-премьер-министра Украины Александр Вилкул.

«Сегодня на заседании правительства было принято протокольное поручение Министерству финансов срочно решить вопрос выделения финансирования работ в размере 100 млн грн. Этот вопрос уже решен. Эту сумму госказначейство должно проплатить Укравтодору для обеспечения бесперебойной работы снегоуборочной техники, приобретения топлива и посыпочного материала», - сказал Вилкул.

При этом он призвал подразделения Укравтодора - облавтодоры использовать деньги по назначению.

В ходе заседания Вилкул также сообщил, что в условиях усиливающихся морозов, снегопадов и ветра спасатели и коммунальщики продолжат работу в круглосуточном режиме. Он также напомнил, что по состоянию на сегодняшнее утро в Украине без электричества оставался 341 населенный пункт в 8 регионах страны. «Сегодня я поставил задачу передислоцировать, в частности, в Одесскую область дополнительные бригады энергетиков для ликвидации аварии и восстановления электроснабжения населенных пунктов», - сказал чиновник.

По словам Вилкула, с начала отопительного сезона в Украине уже зафиксированы порядка 50 локальных аварий на инженерных сетях.

Как сообщал УНИАН, на текущей неделе в Украине будет сохраняться морозная и снежная погода. С 29 января и до 1 февраля температура в большинстве регионов опять снизится и будет составлять 20-25 градусов мороза в ночные часы, а на востоке и северо-востоке – 26-30 градусов. Наиболее сложные погодные условия прогнозируются в южных регионах Украины, а также в Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях, где ожидаются сильные снегопады, усиление гололеда и порывов ветра. Улучшение погоды ожидается 1 февраля, а повышение температуры воздуха – со 2 февраля. Потепление начнется с западных и северо-западных областей, тогда как на востоке страны еще будут сохраняться низкие температуры.