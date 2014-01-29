«АвтоКрАЗ» из-за морозов временно остановил работу
17:16, 29 января 2014Транспорт/Связь
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В связи с наступлением аномальных холодов компания «АвтоКрАЗ» временно остановила производственную деятельность, сообщила пресс-служба предприятия.
Не работают производственные подразделения завода
Согласно сообщению, временно, до повышения температуры окружающей среды, не работают производственные подразделения предприятия.
Структурные подразделения, обеспечивающие жизнедеятельность предприятия, продолжают работать в обычном режиме.
Рабочие предприятия сообщают, что в цехах “АвтоКрАЗа” последнее время обогреваются с помощью бочек, в которых сжигают дрова. От того, что в бочках горят дрова, цеха задымлены.
Справка УНИАН. ПАО «АвтоКрАЗ» выпускает 33 основные модели и почти 260 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.
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