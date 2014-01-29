Железные дороги с начала года увеличили транзитные грузоперевозки на 5,4%

Согласно сообщению, за указанный период «Укрзализныця» отмечает рост объемов перевозок цветной и серной руды, зерна и продуктов перемола, кокса, нефти и нефтепродуктов.

«Грузовые работы на железных дорогах Украины и перевозки грузов во всех видах сообщений выполняются в бесперебойном обычном режиме, железнодорожный транспорт работает стабильно, полностью обеспечивая потребности национальной экономики», - подчеркнули в пресс-службе.

По данным пресс-службы, передающие станции «Укрзализныци» с соседними странами - Россией, Беларусью, Молдовой, Венгрией, Польшей, Словакией и Румынией принимают и отправляют поезда на железные дороги стран-соседей в плановом порядке.

Также сообщается, что представители «Укрзализныци» и Министерства инфраструктуры Украины продолжают осуществлять системную работу с основными грузовыми предприятиями, экспедиторскими организациями и морскими портами по вопросам совершенствования организации перевозочного процесса, а также бесперебойного приема грузов к перевозке и их сохранности в пути следования поездов.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в период с 1 по 26 января 2014 года увеличила перевозку грузов по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 2,8% - до 22,9 млн тонн.

20 января был открыт контакт-центр по организации грузоперевозок на базе структурного подразделения ведомства ГП «Украинский транспортно-логистический центр», который обеспечит информационную поддержку для клиентов с целью упрощения взаимодействия различных участников транспортного рынка.

«Укрзализныця» в 2013 году сократила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 3% - до 443,6 млн тонн.

Ведомство планирует в 2014 году увеличить перевозку грузов - на 1,2% - до 447,006 млн тонн.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.