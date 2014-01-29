«Укрзализныця» с начала года увеличила перевозку грузов на 3,1%

Объем грузов, отгруженных и перевезенных железнодорожным транспортом Украины с 1 по 28 января 2014 года, увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 3,1% - до 24,6 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныце») со ссылкой на главное управление перевозок ведомства.

«С 1 по 28 января 2014 года «Укрзализныця» погрузила 24,6 млн тонн грузов, или 384,219 тыс. вагонов. Это на 3,1% больше, чем было погружено за аналогичный период прошлого года», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на железных дорогах страны за указанный период увеличилась погрузка следующих номенклатур грузов по сравнению с аналогичным периодом 2013 года: каменного угля - на 12,7% - до 7,2 млн тонн, зерна – на 25,5% - до 2,3 млн тонн, металлов – на 7% - до 2,4 млн тонн, цемента – на 18,6% - до 170,6 тыс. тонн, лесных грузов – на 21,6% - до 323 тыс. тонн, руды – на 1,4% - до 5,7 млн тонн, флюсов – на 1,1% - до 1 млн тонн, муки – на 0,9% - до 34 тыс. тонн.

Кроме того, на железных дорогах страны за указанный период сократились объемы погрузки следующих номенклатур грузов по сравнению с аналогичным периодом 2013 года: нефтяных грузов – на 19,1% - до 292 тыс. тонн, кокса – на 8,3% - до 788 тыс. тонн, строительных материалов – на 4,6% - до 1,6 млн тонн.

По данным пресс-службы, Донецкая железная дорога с начала года увеличила перевозку грузов по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 8,3% - до 9,8 млн тонн, Южная железная дорога на 8,2% - до 2,3 млн тонн, а Юго-Западная магистраль - на 7,6% - до 2 млн тонн. По остальным трем железным дорогам данные пока не приводятся.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в период с 1 по 28 января 2014 года увеличили объемы транзитных перевозок грузов по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 5,4% - до 3,4 млн тонн.

«Укрзализныця» в 2013 году сократила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 3% - до 443,6 млн тонн и перевозку пассажиров - на 0,4%, до 483,3 млн человек.

Ведомство планирует в 2014 году увеличить перевозку грузов на 1,2% - до 447,006 млн тонн грузов.