Южная железная дорога с начала года увеличила перевозку грузов на 7%

Согласно сообщению, среднесуточная погрузка за указанный период составила 82,184 тыс. тонн.

По данным пресс-службы, за указанный период Южная магистраль отмечает рост объемов перевозок следующих номенклатур грузов по сравнению с аналогичным периодом 2013 года: железной руды – на 14,3%, до 894,3 тыс. тонн, зерновых – на 32%, до 887,9 тыс. тонн, продовольственных товаров – на 3,8%, до 42,9 тыс. тонн, цемента – на 42,8%, до 19,8 тыс. тонн, кокса – на 16,3%, до 16,7 тыс. тонн.

Кроме того, за указанный период ЮЖД погрузила 162,4 тыс. тонн строительных грузов, 113,6 тыс. тонн нефтепродуктов, 30,8 тыс. тонн промышленного сырья, 48,6 тыс. тонн шрота, а также около 25 тыс. тонн металлолома.

Как сообщал УНИАН, Южная железная дорога 9 января 2014 года зафиксировала рекордную за все годы независимости Украины суточную погрузку зерновых - 56 тыс. тонн, задействовав при этом 905 вагонов.

Объем грузов, отгруженных и перевезенных железнодорожным транспортом Украины с 1 по 28 января 2014 года, увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 3,1% - до 24,6 млн тонн.

«Укрзализныця» в 2013 году сократила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 3% - до 443,6 млн тонн и перевозку пассажиров - на 0,4%, до 483,3 млн человек.

Ведомство планирует в 2014 году увеличить перевозку грузов на 1,2% - до 447,006 млн тонн.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет более 3000 км, развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее важное транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 млн человек.