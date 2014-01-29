Россия вновь ужесточила контроль над ввозом украинской продукции - Луганская ТПП

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Луганской региональной торгово-промышленной палаты Ксения Демина.

По ее словам, с 00 часов 29 января введены дополнительные критерии по срабатыванию рисков при растаможке продукции происхождением из Украины.

Демина отмечает, что сложилась ситуация аналогичная той, которая была в августе 2013 года.

В частности, информация по проведению таких проверок грузов, идущих из Украины, подтверждается по Белгородской, Воронежской и Ростовской областях.

Кроме того, у украинских товаропроизводителей, экспортирующих свою продукцию в Россию, возникли проблемы по поиску грузоперевозчиков, так как многие из них отказываются перевозить грузы в РФ.

«Это связано с тем, что в договорах оговариваются конкретные сроки поставки продукции, и ответственность за своевременность доставке грузов несут именно перевозчики. В случае срыва сроков поставки они выплачивают заказчикам немалые суммы штрафов, что и случилось в августе 2013 года», - рассказали в ТПП.

Как сообщал УНИАН, 29 января Федерация работодателей Украины заявила, что с 28 января в результате введения Федеральной таможенной службой России профилей риска продукция из Украины подлежит детальному таможенному обследованию. Процедура усиленного таможенного контроля применяется к произведенным в Украине пищевым продуктам, продукции машиностроения, металлу и торговому оборудованию.

По данным ФРУ, при таможенном оформлении продукцию выгружают из грузовиков и железнодорожных вагонов, взвешивают, проверяют сертификаты соответствия. Кроме того, таможенные органы России требуют от владельцев грузов платить дополнительные условные пошлины в размере 5-40% от стоимости товаров.

В ФРУ уверены, введение усиленного режима контроля в отношении украинских товаров может привести к задержкам их поставок. И это ощутит как украинский, так и российский бизнес, т.к. российские предприятия будут получать законтрактованную в Украине продукцию с большими задержками.

Также сообщается, что ФРУ ведет консультации с Российским союзом промышленников и предпринимателей и посольством Украины в Российской Федерации относительно возможности возобновления обычного режима экспорта украинских товаров

Справка УНИАН. Российская таможня 14 августа усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляли, что их поставки на российский рынок были фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров до конца года в 2,5 млрд долл. Также Россия запретила ввоз на свою территорию изделий кондитерской фабрики «Рошен».

Эксперты обеих стран связывали ситуацию на границе с желанием власти России заставить Украину вступить в Таможенный союз или помешать подписанию Украиной Соглашения о свободной торговле с ЕС. Европейская сторона осудила действия России.