Юго-Западная железная дорога за сутки задействовала для борьбы со снегом почти 600 работников

"Юго-Западная железная дорога своевременно и эффективно проводит снегоочистительные работы… А также прилагает все усилия, чтобы непогода не мешала бесперебойным перевозкам пассажиров и грузов», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, за прошедшие сутки на станциях Фастов, Казатин и Жмеринка работали три снегоочистительных путевых машины, которые вывезли 2,45 тыс. куб. м снега, выполнив 13 рейсов.

По данным пресс-службы, наибольшее количество снега выпало недалеко от станции Жмеринка, где высота снежного покрова достигла 35 см.

Также сообщается, что для уборки снежных заносов на территории железнодорожного вокзала Киев-Пассажирский были задействованы 37 железнодорожников и 2 единицы снегоочистительной техники, с помощью которых было очищено 7 пассажирских платформ.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины для обеспечения движения поездов в сложных метеоусловиях развернули круглосуточные штабы по борьбе со снегом, задействовав за прошедшие сутки свыше 12,5 тысяч железнодорожников.

Для уборки от снежных заносов вокзалов, станций и путей железнодорожники задействовали 83 снегоочистительных машины, которые вывезли свыше 44 тыс. куб. м снега, выполнив 160 рейсов.

На железных дорогах функционируют штабы по борьбе с неблагоприятными погодными условиями, а также установлено круглосуточное дежурство руководителей служб, отделений и структурных подразделений предприятий.

В структурных подразделениях путевого хозяйства "Укрзализныци" к работе в зимний период подготовлены 124 единицы снегоочистительной техники и 105 единиц снегоуборочной техники.