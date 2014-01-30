Одесская железная дорога обеспечивает бесперебойное движение поездов в непогоду

Одесская железная дорога обеспечивает бесперебойную работу контактной сети и подачу напряжения в сложных погодных условиях с целью полноценной организации движения поездов, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

«Работники семи дистанций электроснабжения железной дороги в оперативном режиме постоянно работают над устранением последствий непогоды. Ведь восстановление контактной сети и подача напряжения на участке пути является первоочередной мерой для обеспечения полноценной работы железной дороги и организации процесса перевозок грузов и пассажиров», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с 21 января наблюдаются порывистый ветер, намерзание сверхнормативного слоя льда толщиной от 30 до 100 мм, что затрудняет процесс перевозок на Одесской магистрали, и в этой связи на железной дороге ежесуточно задействованы сотни работников, 11 единиц специального самоходного подвижного состава, девять автолетучек, четыре вышки, семь маневровых тепловозов ЧМЭ3, оборудованных вибробарабанами, и два электровоза ВЛ60 с вибропантографами, а также 12 двухсекционных тепловозов, которые обеспечивали процесс перевозок по Черноморскому узлу.

Также сообщается, что в течение недели наибольший объем работ по восстановлению контактной сети и подачи напряжения энергетики выполнили на участках Сербка – Кулиндорово, Черноморская – Береговая, Раздельная - Одесса – Застава 1, Мигаево – Краснознаменка, Сербка - Одесса – Пересыпь и др., а также на станциях Карпово, Еремеевка, Раздельная-Сортировочная, Выгода, Котлярово, Кульбакино.

Как сообщал УНИАН, на железных дорогах Украины функционируют штабы по борьбе с неблагоприятными погодными условиями, а также установлено круглосуточное дежурство руководителей служб, отделений и структурных подразделений предприятий.

В структурных подразделениях путевого хозяйства "Укрзализныци" к работе в зимний период подготовлены 124 единицы снегоочистительной техники и 105 единиц снегоуборочной техники.

К работе в зимний период в хозяйствах электроснабжения подготовлены 218 механизмов по обивке гололеда, 76 единиц пневмобарабанов на электровозах, 113 единиц пневмобарабанов на тепловозах, 588 схем плавки гололеда и профподогрева.