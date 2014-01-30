В 9 областях Украины и в Крыму частично ограничено движение автотранспорта

В 9 областях Украины и в Крыму из-за резкого ухудшения погодных условий, снегопадов, сильного ветра, возникновения значительных снежных сугробов частично ограничено движение автотранспорта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента Госавтоинспекции МВД Украины, сотрудники ГАИ, спасатели и дорожные службы работают в круглосуточном режиме.

Работники ГАИ осуществляют распорядительно-регулирующие действия и оказывают помощь водителям, оказавшимся в «снежных ловушках».

Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой без неотложной надобности не выезжать на собственном транспорте, дать возможность полноценно работать снегоуборочной технике.

Водителям, которых сложные погодные условия застали в пути, ГАИ рекомендует останавливаться в безопасных местах.