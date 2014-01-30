Железные дороги для борьбы со снегом задействовали свыше 13 тыс. работников

Железные дороги Украины для обеспечения движения поездов в сложных метеоусловиях развернули круглосуточные штабы по борьбе со снегом, задействовав за прошедшие сутки свыше 13 тысяч железнодорожников, а также более 100 единиц спецтехники.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") со ссылкой на Главное управление путевого хозяйства ведомства.

«На железных дорогах Украины круглосуточно продолжаются мероприятия по борьбе со снегом. Тысячи железнодорожников круглосуточно проводят очистку от снега путей, стрелочных переводов, территорий вокзалов, станций и посадочных платформ. В оперативном режиме устраняют последствия непогоды и работники хозяйства электроснабжения. Даже при сложной зимней погоде железнодорожный транспорт обеспечивает перевозку пассажиров и грузов в полном объеме», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, сложные погодные условия сложились на Донецкой железной дороге, в частности на участках Иловайского и Мариупольского направлений, где наблюдался сильный ветер до 20 м/с, а в Приазовье - до 25 м/с, в результате чего образовывались снежные заносы, в несколько раз превышающие высоту снежного покрова.

По данным Главного управления путевого хозяйства «Укрзализныци», для уборки от снежных заносов вокзалов, станций и путей железнодорожники задействовали 112 снегоочистительных машин и два снежных поезда, которые вывезли свыше 70 тыс. куб. м снега.

«Этой зимой это максимальный объем снега, который железнодорожники убрали с путей за одни сутки»,- говорится в сообщении.

Также путейщики очистили от снега 446 подъездных путей на станциях и 26,774 тыс. стрелочных переводов.

Большая часть работников была задействована на Одесской и Приднепровской железных дорогах, а большая часть спецтехники – на Донецкой и Приднепровской.

Наибольшая высота снежного покрова была зафиксирована на станциях Волноваха - 37 см, Амвросиевка - 33 см (Донецкой железной дороги), Жмеринка – 30 см (Юго-Западной железной дороги), Пятихатки - 30 см (Приднепровской железной дороги), Помошная - 32 см и Знаменка - 30 см (Одесской железной дороги).

Кроме того, железные дороги страны в этот период организовали постоянную работу по борьбе с образованием гололеда на устройствах электроснабжения. Так, по данным Главного управления электрификации и электроснабжения "Укрзализныци", за последние сутки на участках, где образовался гололед, работали 6 единиц специальной техники по обивке гололеда, а также применялись схемы плавки гололеда, где было задействовано 40 энергетиков.

Как сообщал УНИАН, на железных дорогах функционируют штабы по борьбе с неблагоприятными погодными условиями, а также установлено круглосуточное дежурство руководителей служб, отделений и структурных подразделений предприятий.

В структурных подразделениях путевого хозяйства "Укрзализныци" к работе в зимний период подготовлены 124 единицы снегоочистительной техники и 105 единиц снегоуборочной техники.

К работе в зимний период в хозяйствах электроснабжения подготовлены 218 механизмов по обивке гололеда, 76 единиц пневмобарабанов на электровозах, 113 ед. единиц пневмобарабанов на тепловозах, 588 схем плавки гололеда и профподогрева.