Укртрансинспекция за год выдала 695 тыс. разрешений на международные перевозки

Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) в 2013 году оформила и выдала 694,965 тыс. бланков грузовых и пассажирских разрешений на международные перевозки, что на 5,3% больше, чем в 2012 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

В частности, в прошлом году было выдано 683,212 тыс. разрешений на грузовые международные перевозки, что на 9,7% больше, чем в 2012 году.

Также сообщается, что перевозчики получили 7,914 тыс. разрешений на нерегулярные перевозки пассажиров, что на 2,2% больше показателя 2012 года, а также увеличилось количество разрешений на регулярные перевозки пассажиров, по сравнению с 2012 годом, на 23,4% - до 3,839 тыс.

Читайте такжеВ 9 областях Украины и в Крыму частично ограничено движение автотранспортаКак сообщал УНИАН, в 2012 году украинские автоперевозчики, с учетом разрешений, выданных Укртрансинспекцией и госпредприятием СМАП, получили 660 тыс. разрешений на международные автоперевозки.

Справка УНИАН. Разрешение (autorisation) на международные автомобильные перевозки - это документ, который выдается Министерству инфраструктуры Украины иностранным государством для выдачи его перевозчику Украины с целью въезда украинского автотранспортного средства на территорию того государства, которое его предоставило.

Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) создана Указом Президента №370/2011 от 6 апреля 2011 года. Укртрансинспекция занимается выдачей разрешительных документов на международные перевозки пассажиров и грузов и осуществляет контроль над международными автомобильными перевозками.

С 1 сентября 2012 года функции по выдаче разрешительных документов для осуществления перевозки пассажиров и грузов в международном сообщении переданы от госпредприятия «Служба международных автомобильных перевозок» (СМАП) Укртрансинспекции.