Приднепровская железная дорога с начала года увеличила перевозку зерна в 4,2 раза

Объем зерна, отгруженного и перевезенного Приднепровской железной дорогой (ПЖД) в период с 1 по 28 января увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2013 года в 4,2 раза - до 66,821 тыс. тонн с 15,838 тыс. тонн, а также увеличились объемы перевозок других номенклатур грузов, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

«За 28 суток января 2014 года на Приднепровской железной дороге наблюдается положительная динамика в перевозках таких видов грузов, как уголь, метизы, огнеупоры, продовольственные товары, строительные материалы и зерно», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, за указанный период Приднепровская магистраль увеличила по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы перевозок следующих номенклатур грузов: каменного угля – на 4,3% - до 1,1 млн тонн, метизов – на 1,4% - до 11,2 тыс. тонн, строительных грузов – на 19,7% - до 161,1 тыс. тонн, цемента – на 30,7% - до 32,8 тыс. тонн, отдельных видов продовольственных товаров – на 18,3% - до 47,5 тыс. тонн.

Объем огнеупоров, отгруженных и перевезенных Приднепровской железной дорогой, увеличился более чем в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2013 года – до 7,6 тыс. тонн с 1,9 тыс. тонн.

На Приднепровской железной дороге с начала года увеличились грузоперевозки в контейнерах по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 13,8% – до 24,5 тыс. тонн с 21,5 тыс. тонн.

«Приднепровская железная дорога стабильно обеспечивает перевозки хозяйственных грузов даже в условиях зимней непогоды и обильных осадков, наблюдавшихся в последнее время на территории, которую предприятие обслуживает как перевозчик», - подчеркнула пресс-служба.

Читайте также«Укрзализныця» с начала года увеличила перевозку грузов на 3,1%Как сообщал УНИАН, ПЖД в 2013 году увеличила погрузку грузов по сравнению с 2012 годом на 2,1% - до 117,457 млн тонн.

Приднепровская магистраль в 2013 году погрузила 1,163 млн тонн зерновых культур, задействовав при этом 18,508 тыс. вагонов.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одно из крупнейших звеньев железнодорожного транспорта Украины.

ПЖД осуществляет перевозки в пределах Днепропетровской и Запорожской областей, АР Крым, отдельных территорий еще пяти регионов Украины общей площадью 93 тыс. кв. км с населением свыше 8 млн человек. ПЖД обслуживает паромную переправу Крым-Кавказ, 2 речных и 4 морских порта, нефтяной терминал станции Азовская.

Эксплуатационная путевая сеть дороги превышает 3 200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.