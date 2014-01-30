Вилкул рассказал о борьбе со снегом в регионах

В связи с ухудшением погодных условий в регионах Украины, для борьбы со снегом задействовано 7,6 тыс. единиц спецтехники и около 40 тыс. работников коммунальных, дорожных служб и ГСЧС. Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, об этом во время оперативного совещания сообщил и. о. вице-премьер-министра Александр Вилкул.

«Коммунальщики, спасатели, дорожные и аварийные службы продолжают работать в усиленном круглосуточном режиме. В регионах работает свыше 7,6 тыс. единиц специальной и коммунальной техники и около 40 тыс. работников коммунальных, дорожных служб и ГСЧС. В регионы, где наиболее сложные погодные условия, переброшены 10 тяжелых роторных очистителей для расчистки дорог», - цитирует пресс-служба Вилкула.

По его словам, за последние сутки службы «Укравтодора» и ГСЧС помогли вытащить из снежных заносов около 2,5 тыс. автомобилей, в которых находились более пяти тысяч человек.

Читайте такжеЖелезные дороги для борьбы со снегом задействовали свыше 13 тыс. работников«Укравтодор» также направил для круглосуточной расчистки дорог более 1,5 тыс. единиц специальной техники, в том числе 923 комбинированные дорожные машины и 225 единиц тяжелой дорожной техники. В работах по расчистке задействовано около 4 тыс. работников дорожных служб «Укравтодора».

Кроме того, для предотвращения переохлаждения людей работают около 4,6 тыс. пунктов обогрева, в том числе мобильные пункты обогрева, а также более 1 тыс. социальных патрулей. «Благодаря этому уже спасены от переохлаждения более 36 тысяч человек, в том числе за последние сутки - около 3,5 тыс. человек», - отметил и. о. вице-премьера.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 30 января в 9 областях Украины и в Крыму из-за резкого ухудшения погодных условий, снегопадов, сильного ветра, возникновения значительных снежных сугробов частично ограничено движение автотранспорта.

Сотрудники ГАИ, спасатели и дорожные службы работают в круглосуточном режиме.