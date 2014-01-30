Железные дороги Украины за год перевезли 2,5 тыс. автомобилей

В частности, в вагонах-автомобилевозах, входящих в состав пассажирского поезда № 12/11 сообщением Киев - Симферополь - Киев, было перевезено 1,558 тыс. автомобилей, а в составе поезда № 80/79 по маршруту Киев - Днепропетровск - Киев - 879 автотранспортных средств.

«Услуга вагона-автомобилевоза приобретает популярность: за 2013 год перевезено около 2 500 автомобилей», - говорится в сообщении.

Кроме того, в пассажирском поезде сообщением Киев - Ужгород – Киев, который начал курсировать с 27 декабря 2013 года, в вагонах-автомобилевозах было перевезено 70 машин.

В «Укрзализныце» напомнили, что, по желанию пассажира при заказе услуги перевозки автомобиля с помощью вагона-автомобилевоза в составе поезда сообщением Киев - Ужгород - Киев ему бронировались места на эту поездку в купейном вагоне в соответствии с количеством мест в автомобиле.

Также сообщается, что с 1 февраля 2014 года вышеуказанная услуга в поезде, соединяющем столицу с Ужгородом, будет приостановлена в связи с отсутствием сезонного спроса и может возобновиться в период повышения спроса на пассажирские перевозки на майские, новогодние и рождественские, а также другие праздники.

Вместе с тем, вагоны-автомобилевозы продолжат курсировать в составе поездов, соединяющих столицу с Симферополем и Днепропетровском.

В пресс-службе также сообщили, что в летнем графике движения пассажирских поездов «Укрзализныця» планирует включить вагон-автомобилевоз в состав поезда сообщением Симферополь - Львов - Симферополь.

Как сообщал УНИАН, железные дороги страны за 10 месяцев 2013 года в вышеуказанных специальных вагонах в составе поезда № 12/11 по маршруту Киев - Симферополь - Киев перевезли 1424 автомобиля, в поезде № 80/79 по маршруту Киев - Днепропетровск - Киев - 751 автомобиль.

«Укрзализныця» с 27 декабря 2013 года по 11 января 2014 года включила вагон-автомобилевоз в состав поезда № 537/538 по маршруту Киев – Ужгород, а с 12 января по 31 января - в состав поезда № 81/82 по этому же направлению, при перевозке которых предоставила автовладельцам бесплатный проезд в купейных вагонах поездов по этому направлению.

Справка УНИАН. Вагон-автомобилевоз - целостный металлический вагон, внутри которого предусмотрены специальные средства для крепления автомобиля, а также система охраны. Его вместимость 6-7 автомобилей, в зависимости от их габаритов.

Базовый тариф за перевозку 1 тонны автомобиля (без дополнительных платежей) по маршруту Киев - Ужгород составляет 588 грн, Киев - Симферополь - 633,6 грн, Киев - Днепропетровск - 385,2 грн.