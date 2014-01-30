Одесская железная дорога увеличила перевозку зерновых на 58,3%

Объем зерновых, отгруженных и перевезенных Одесской железной дорогой (ОЖД) в период с 1 по 28 января 2014 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 58,3% - до 327,7 тыс. тонн с 207 тыс. тонн, а также увеличились объемы перевозок других номенклатур грузов, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

«С начала года Одесская железная дорога перевыполнила прошлогодние показатели нагрузки нефти, зерна, жмыха и продовольственных товаров», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в период с 1 по 28 января 2014 года Одесская железная дорога сократила перевозку грузов по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 6,3% - до 1,5 млн тонн с 1,6 млн тонн, задействовав при этом 24,192 тыс. вагонов.

По данным пресс-службы, за указанный период Одесская магистраль отмечает рост объемов перевозок следующих номенклатур грузов по сравнению с аналогичным периодом 2013 года: лесных грузов – в 2,1 раза – до 16,7 тыс. тонн, нефти – на 52,5% - до 52,5 тыс. тонн, продовольственных товаров – на 28,2% - до 14,1 тыс. тонн, жмыха – на 14,3% - до 61,5 тыс. тонн, строительных материалов – на 3,7% - до 175,3 тыс. тонн.

Также сообщается, что за указанный период средний вес грузового поезда составил 3,334 тыс. тонн, а средняя техническая скорость – 46,6 км/ч.

Оборот грузового вагона составил 3,80 суток, а оборот местного вагона – 2,87 суток.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в 2013 году сократила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 3% - до 443,6 млн тонн и перевозку пассажиров - на 0,4%, до 483,3 млн человек.

Ведомство планирует в 2014 году увеличить перевозку грузов на 1,2% - до 447,006 млн тонн грузов.

Объем грузов, отгруженных и перевезенных железнодорожным транспортом Украины с 1 по 28 января 2014 года, увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 3,1% - до 24,6 млн тонн.

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Справка УНИАН. В 2013 году Украина собрала рекордный за годы независимости урожай зерновых, который в чистом весе составил 61,5 млн тонн. Минагропрод прогнозирует экспорт зерна из Украины в 2013/2014 МГ на уровне 32,5 млн тонн, что может стать абсолютным рекордом для независимой Украины.

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