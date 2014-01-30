Работу таможенных постов усилят из-за ухудшения погодных условий

Министр доходов и сборов Украины Александр Клименко поручил руководителям региональных таможен в связи с ухудшением погодных условий перевести в усиленный режим работу тех таможенных постов, где будет наблюдаться накопление пассажиропотока, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Для удобства граждан и транспортных средств, пересекающих границу Украины, будет организован усиленный режим работы таможенных пунктов, а все таможенные процедуры будут осуществляться максимально оперативно. Кроме того, в случае возникновения экстренных ситуаций из-за погодных условий, таможни Миндоходов должны быть готовы предоставить всю необходимую помощь», - говорится в сообщении.

Кроме того, Клименко поручил руководителям территориальных органов министерства в западных областях усилить работу по обеспечению стабильного поступления средств в бюджет с учетом тех рисков, которые актуализировались из-за политической ситуации.

«Этот результат должен быть достигнут исключительно за счет разъяснительной работы во время встреч с бизнесом для повышения добровольности уплаты налогов», - сообщили в ведомстве.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Миндоходов сообщили, что сотрудники министерства работают в штатном режиме, несмотря на масштабные акции протеста в Киеве. В Миндоходов также подчеркнули, что ведомство продолжает в полном объеме выполнять свои функции по администрированию налогов, сборов и таможенных платежей. Клименко поручил обеспечить работу всех сервисных центров, таможенных пунктов и структурных подразделений министерства в штатном режиме, чтобы «граждане и бизнес могли беспрепятственно реализовать свои гражданские обязанности и права».

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