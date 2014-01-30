Кабмин утвердил соглашение с РФ о переходе через Керченский пролив

Кабинет министров Украины утвердил подписанное 17 декабря 2013 года в Москве соглашение с правительством Российской Федерации о совместных действиях по организации строительства транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров со ссылкой на и.о. вице-премьер-министра Александра Вилкула.

«Документом предусмотрено, что стороны в 2014 году после проведения инженерно-геологических исследований совместно разработают технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта», - цитирует пресс-служба Вилкула.

В ТЭО будут проанализированы существующие и просчитаны перспективные потоки грузов и пассажиров, будет определен будущий тип транспортного перехода (тоннель или мост), варианты проектирования и строительства. На основании этого ТЭО будет также рассматриваться решение о перспективах строительства транспортного перехода.

Координировать работу будет Министерство инфраструктуры Украины и Министерство транспорта Российской Федерации.

«Непосредственную реализацию проекта будет обеспечивать Государственное агентство автомобильных дорог Украины и Федеральное дорожное агентство Российской Федерации», - сообщил Вилкул.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2013 года по итогам шестого заседания украинско-российской межгосударственной комиссии было подписано Соглашение о совместных действиях по организации строительства и поэтапной реализации проекта создания транспортного перехода через Керченский пролив.

Читайте такжеРешение о транспортном переходе Керчь-Кавказ будет принято после разработки ТЭО

