В пяти областях Украины в заторах стоят 630 автомобилей

Состоянием на утро 31 января в пяти областях Украины в заторах застряло 630 автомобилей, в которых находится 782 человека.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, к работам по ликвидации заторов и расчистки дорог привлечено 59 единиц техники и 140 человек.

В течение суток спасателями ГСЧС и работниками Укравтодора было ликвидировано 10 заторов, из снежных заносов освобождены 1 тыс. 418 автомобилей, в которых находилось 2 тыс. 460 человек. В Донецкой области высвобождено 249 автомобилей и 510 человек; Днепропетровской - 221 автомобиль и 388 человек; Николаевской - 588 автомобилей и 707 человек; Запорожской - 60 автомобилей и 245 человек; Херсонской - 200 автомобилей и 460 человек; Хмельницкой - 100 автомобилей и 150 человек.