«Укрзализныця» в 2013 году сократила закупку комплектов постельного белья на 21%

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в 2013 году сократила закупку комплектов постельного белья для пассажирских поездов по сравнению с 2012 годом на 20,9% - до 289 628 комплектов, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности, железные дороги страны закупили 282 313 комплектов постельного белья из бязи, 7 315 - из сатина, а также 19 514 летних и 39 955 зимних одеял.

Согласно сообщению, закупка постельного белья осуществляется ежегодно, так, в 2012 году железные дороги приобрели 365 994 комплекта, а в 2011 - 418 144.

Также сообщается, что в вагонах СВ замена комплектов постельного белья осуществляется каждые два года. В купейных и плацкартных вагонах постельное белье обновляется каждые 1,5 года.

Срок службы зимних и летних одеял составляет 4 года.

По данным пресс-службы, всего в пассажирских поездах железных дорог страны насчитывается около 900 тыс. комплектов постельного белья.

Как сообщал УНИАН. «Укрзализныця» в 2013 году сократила перевозку пассажиров по сравнению с 2012 годом на 0,4% - до 483,3 млн человек.