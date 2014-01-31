Строительства транспортного перехода через Керченский пролив обойдется в 1,5-3 млрд долл.

Приблизительная стоимость строительства транспортного перехода через Керченский пролив составит от 1,5 до 3 млрд долл., сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины.

Согласно сообщению, строительство продлится от 4 до 5 лет. Окупится переход ориентировочно за 5-10 лет. Предполагается софинансирование сторон на паритетных началах, для чего планируется создание совместного российско-украинского предприятия.

«Этот важный инфраструктурный проект будет способствовать обеспечению и развития надежного и стабильного круглогодичного транспортного сообщения. А для Украины, которая является, так сказать, соединительным узлом между Европой и Азией, между Западом и Востоком, просто необходимо использовать это преимущество», - цитирует пресс-служба правительственного уполномоченного по вопросам сотрудничества с РФ, странами-участницами СНГ, Евразийского экономического сообщества и другими региональными объединениями Валерия Мунтияна.

По его словам, уже создана специальная межправительственная рабочая группа, которая на первом этапе предложит местоположение и основные технические параметры транспортного перехода.

«Это мощный, перспективный проект, и инвестиции по нему обязательно будут. В нем заинтересованы крупные игроки: Европа, РФ, Китай и Казахстан. Поэтому он обладает сильным мультипликационным эффектом и стимулирует развитие транзитного потенциала страны, что обеспечит увеличение валютных поступлений и поднимет уровень глобальной конкурентоспособности Украины», - отметил Мунтиян.

По данным Минэкономразвития, в настоящее время рассматривается несколько вариантов перехода. Первый - только автомобильный мост, второй - к автостраде добавится ж/д магистраль, третий предполагает еще и газопровод. Четвертый вариант включает все перечисленное плюс прокладку высоковольтной электросети. При этом на разработку соответствующего ТЭО уйдет около 6 месяцев.

Кроме того, строительство моста могло бы сократить путь из Херсона (Украина) в Новороссийск (РФ) на 450 километров.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в конце января утвердил подписанное 17 декабря 2013 года в Москве соглашение с правительством Российской Федерации о совместных действиях по организации строительства транспортного перехода через Керченский пролив.

Соглашения о совместных действиях по организации строительства транспортного перехода через Керченский пролив было достигнуто по итогам 6 заседания Российско-украинской межгосударственной комиссии.