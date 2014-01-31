"Укрзализныця" ограничила отправку грузов в Одесский и Бердянский порты

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") ввела временные ограничения на отправку грузов в Одесский и Бердянский морские торговые порты в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Введение вышеуказанных ограничений обусловлено тем, что производственные мощности Одесского и Бердянского морских портов из-за сложных погодных условий не могут принять свыше 400 грузовых вагонов.

«Порты пока не могут принять вагоны, и это ограничение будет временно до стабилизации ситуации в этих портах, а по остальным портам пока информации нет», - уточнили в пресс-службе.

Как ранее сообщили в пресс-службе Государственной инспекции Украины по безопасности на морском и речном транспорте (Укрморречинспекции) со ссылкой на приказ инспекции от 27 января 2014 года, с 00.00 28 января объявлено начало ледовой кампании в Днепро-Бугском регионе (Бугско-Днепровско-Лиманском и Херсонском морском каналах), а с 25 января - объявлена ледовая кампания в Херсонском порту, с 26 января - в Николаевском, с 28 января - в Белгород - Днестровском и Мариупольском портах.

Как сообщил в пресс-службе Одесского морского порта со ссылкой на распоряжение капитана порта, 30 января 2014 года Одесский морской порт также объявил ледовую кампанию в связи с льдообразованием.

Плавание судов осуществляется в составе ледовых караванов под ледовым проведением ледокольных буксиров.