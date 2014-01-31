Железные дороги за сутки привлекли к расчистке снега свыше 100 единиц спецтехники





Железные дороги Украины для обеспечения движения поездов в сложных погодных условиях развернули круглосуточные штабы по борьбе со снегом, задействовав за прошедшие сутки свыше 13 тысяч железнодорожников и 112 единиц спецтехники.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

«Железнодорожники продолжают круглосуточную работу по обеспечению движения поездов в сложных погодных условиях. В сутки, с 30 по 31 января, оперативно преодолевали последствия непогоды более 13 тыс. работников различных хозяйств железнодорожной отрасли», - говорится в сообщении.

За указанный период железные дороги задействовали 98 снегоуборочных и 14 снегоочистительных машин, которые вывезли со станций и путей 70,6 тыс. куб. м снега.

Также сообщается, что на некоторых станциях Одесской, Юго-Западной и Приднепровской железных дорог высота снежного покрова достигла более 30 см, на территории большинства железных дорог наблюдалась метель, на Приднепровской - мокрый снег с дождем, в результате чего в условиях низкой температуры воздуха на устройствах электроснабжения образовался гололед. В этой связи железнодорожники задействовали специальную технику по обивке гололеда и схемы его плавки.

Кроме того, за прошедшие сутки путейщики очистили от снега 446 подъездных путей на станциях и 26774 стрелочных переводов.

«Неблагоприятные погодные условия затруднили движение некоторых поездов»,- резюмировала пресс-служба.

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Как сообщал УНИАН, в структурных подразделениях путевого хозяйства "Укрзализныци" к работе в зимний период подготовлены 124 единицы снегоочистительной техники и 105 единиц снегоуборочной техники.

К работе в зимний период в хозяйствах электроснабжения подготовлены 218 механизмов по обивке гололеда, 76 пневмобарабанов на электровозах, 113 пневмобарабанов на тепловозах, 588 схем плавки гололеда и профподогрева.

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