Греческая Ellinair с июня начнет летать из Харькова на Корфу

Греческая авиакомпания Ellinair с 3 июня текущего года по сентябрь откроет прямое авиасообщение по маршруту Харьков-Керкира (Греция, о. Корфу).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе группы DCH, управляющей международным аэропортом «Харьков».

Согласно сообщению, регулярность полетов составит 1 раз в неделю. Рейсы будут выполняться на самолетах Avro RJ-85 с пассажировместимостью 95 человек, с компоновкой салона 6 кресел в ряду.

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Справка УНИАН. Авиакомпания Ellinair была основана в 2013 году и является собственностью холдинга Мouzenidis Group. Деятельность авиакомпании ориентирована прежде всего на российский рынок, она также активно осваивает другие перспективные рынки, в том числе украинский, белорусский, казахский, работает со странами Прибалтики, Сербией, Чехией и др. Авиапарк ELLINAIR представлен самолетами Airbus А320 в комплектации 160-165 кресел с бизнес-классом и Avro RJ-85 в комплектации 95 кресел эконом-класса.

DCH Group – украинская бизнес-группа, располагающая активами различной отраслевой принадлежности (финансы, девелопмент, транспорт, спорт и др.). Владельцем группы является Александр Ярославский.

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