Шесть морских портов Украины объявили ледовую кампанию

Шесть украинских морских торговых портов в связи со сложными погодными условиями объявили ледовую кампанию, сообщили в пресс-службе Государственной инспекции Украины по безопасности на морском и речном транспорте (Укрморречинспекция).

Согласно сообщению, с 25 января ледовая кампания объявлена в Херсонском порту, с 26 января - в Николаевском порту, с 28 января - в Белгород-Днестровском и Мариупольском портах.

Как сообщает Министерство инфраструктуры Украины, также ледовую кампанию объявил порт «Октябрьск» (Николаевская обл.).

По информации пресс-службы Укрморречинспекции, согласно приказу ведомства от 27 января 2014 года, с 00.00 28 января объявлено начало ледовой кампании в Днепро-Бугском регионе (Бугско-Днепровско-Лиманском и Херсонском морском каналах).

Кроме того, в пресс-службе Одесского морского порта сообщили, ссылаясь на распоряжение капитана порта, что 30 января 2014 года Одесский морской порт в связи с льдообразованием также объявил ледовую кампанию.

В настоящее время проводка судов осуществляется в составе караванов с помощью ледокольных буксиров.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") ввела временные ограничения на отправку грузов в Одесский и Бердянский морские торговые порты в связи с неблагоприятными погодными условиями.