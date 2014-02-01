В Керченском проливе из-за непогоды на стоянках «укрылись» более 120 судов

124 корабля стоят на якорных стоянках в Керченском проливе из-за сложных погодных условий, таковы данные на утро субботы.

Как сообщила пресс-служба крымского управления ГосЧС, движение судов по проливу временно приостановлено с 30 января.

«Ведется мониторинг», - говорят спасатели.

По их информации, 1-2 февраля в Крыму сохранятся шквалы до 20 метров в секунду и гололед.

Как передает корреспондент УНИАН, аэропорт «Симферополь» нормально не работает уже третий день, Керченская паромная переправа - почти неделю, с воскресенья. Без света в Крыму остаются почти 100 сел.

Между тем, антициклон, который принес в Крым холода, уже покинул территорию полуострова, и уже на следующей неделе синоптики обещают температуру воздуха днем с небольшим, но все же «плюсом».

Читайте такжеУкрзализныця ограничила отправку грузов в Одесский и Бердянский порты

Как сообщал УНИАН, в Крыму 30 января по поручению председателя Совета министров автономии Анатолия Могилева объявили чрезвычайную ситуацию из-за плохой погоды.

Читайте такжеШесть морских портов Украины объявили ледовую кампанию