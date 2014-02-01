В 10 регионах страны ограничено движения транспорта

Госавтоинспекция Украины в связи со сложными погодными условиями сохраняет ограничение на движение транспорта на отдельных участках автодорог в 10 регионах Украины, сообщила пресс-служба ГАИ.

По состоянию на 13.00 1 февраля в Автономной Республике Крым временно закрыто движение автотранспорта на дороге Н 05 Красноперекопск - Симферополь со 2 по 98 км.

В Волынской области движение ограничено на автодорогах Т-03-02 Пища - Шацк - Любомль - Владимир-Волынский - Павловка - Горохов - Берестечко - Козин со 114 по 125 км, Т-03-05 Нововолынск - Березовка - Павловка - Локачи с 24 по 42 км и Т-03-11 от а/д Р-14 - Седлище - Камень-Каширский - Ковель - а/д М-19 - Колодяжное - Локачи - Горохов а/д Н-17 со 158 по 184 км. Кроме того, на Волыни усложнен проезд по автодорогам во Владимир-Волынском, Гороховском, Иваничевском, Киверецком, Локачинском, Луцком, Ратновском, а также Рожищенском, Старовижевском и Турийском районах.

В Днепропетровской области временно закрыто движение на дорогах Т-0421 Днепропетровск - Новониколаевка /М-04/ с 10 по 24 км, Т-0412 Днепродзержинск - Шульговка - Михайловка - Котовка - Перещепино - Чернетчина - Жемчужное с 205 по 216 км, Т-0419 Пятихатки - Апостолово - Зеленодольск с 50 по 70 км; Т-0428 Славянка -Межевая - Бердянск с 21 по 31 км, Т-0420 Одаровка - Томаковка протяженность с 4 по 8 км; О-04041 Н-08 Волосское - Майорка с 0 по 15 км, О-042203 Шандровка - Варваровка с 17 по 25 км, С-040415 Новоалександровка - Днепровское с 10 по 16 км, Т-0417 Днепропетровск -Николаевка со 2 по 8 км и Н-08 Борисполь - Днепропетровск - Запорожье с 415 по 450 км.

В Донецкой области движение транспорта закрыто на автодорогах Н- 20 Славянск - Донецк - Мариуполь со 181 по 221 км, Т-08-03 Запорожье - Мариуполь со 177 по 220 км, Т-05-17 Енакиево - Шахтерск - Амвросиевка - КПП «Успенка» с 48 по 93 км, Т-05-08 Донецк - Новоазовск - Седово с 13 по 128 км, а также Т-05-23 Н-20 - Кременовка - Ялта с 0 по 63 км.

В Ивано-Франковской области усложнен проезд на дорогах 9 районов, а именно Богородчанского, Галичского, Городенковского, Калушского, Коломыйского, Рогатинского, Снятинского, Тисменицкого и Тлумацкого.

В Запорожской области движение транспорта временно приостановлено на дорогах М-14 Одесса - Мелитополь- Новоазовск с 558 по 604 к , -37 Энергодар - Васильевка - Бердянск с 146 по 207 км, Т 08-03 Запорожье- Мариуполь со 120 по 125 км; Т 08-15 Орехов - Пологи- Конские Раздоры - Андреевка - Нововасильевка - Бердянск с 45 по 94 км, Т 08-19 Куйбышево - а/д М-14 с 10 по 51 км, Т 08-21 Пологи- Черниговка - Приморск с 34 по 37 км, Т 04-01 Днепропетровск – Васильковка –Покровское –Гуляйполе – Токмак - Мелитополь с 179 по 181 км и с 207 по 211 км и О 080511 Вольнянск - Славгород с 0 по 20 км.

Во Львовской области движение остановлено на дорогах М-06 Киев - Чоп с 440 - 464 км и Р-39 Броды - Тернополь с 6 по 7 км и с 23 по 25 км.

В Николаевской области закрыто движение транспорта на дорогах Н-11 Днепропетровск -Николаев с 250 по 265 км и с 280 по 283 км и Т-1510 Арбузинка - Еланец - Новая Одесса с 72 по 85 км и с 92 по 107 км.

В Тернопольской области временно ограничено движение на автодорогах М-12 Стрый - Тернополь - Кировоград - Знаменка с 95 по 191 км, М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече с 259 по 447 км, Н-18 Ивано - Франковск - Бучач - Тернополь с 45 по 107 км, Н-02 Львов - Тернополь с 89 по 123 км, Р-41 обход г. Тернополь с 12 по 27 км. Кроме того, закрыты выезды по всем направлениям Тернополя.

В Хмельницкой области ГАИ ограничила движение большегрузного транспорта на автодороге Р-48 Каменец-Подольский - Сатанов - Войтовцы - Белогорье с 40 по136 км.

В ГАИ также сообщили, что наиболее сложная ситуация на автодорогах сохраняется в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. По предварительной информации в «снежных ловушках » остаются заблокированными около 70 транспортных средств.

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