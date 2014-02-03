Одесская железная дорога за год увеличила грузоперевозки на 1%

Согласно сообщению, среднесуточная погрузка в прошлом году составила 82,1 тыс. тонн, а среднесуточная выгрузка - 4,1 тыс. тонн.

Львиную долю в общем объеме грузоперевозок в прошлом году заняли импортные грузы - 8,1 млн тонн.

Читайте такжеОдесская железная дорога увеличила перевозку зерновых на 58,3%Основными видами грузов, которые Одесская железная дорога погрузила в 2013 году, были строительные материалы - 7,7 млн тонн, зерно - 5,1 млн тонн, цветная руда - 2,6 млн тонн.

Также сообщается, что средний вес грузового поезда составил 3,4 тыс. тонн, средняя техническая скорость - 45,9 км/ч.

Оборот грузового вагона составил 3,33 суток, оборот местного вагона - 2,33 суток.

"Одесские железнодорожники в полном объеме выполняют все обязательства перед своими клиентами и своевременно обеспечивают подачу подвижного состава грузоотправителям в соответствии со своевременно принятыми заявками",- подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в 2013 году сократила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 3% - до 443,6 млн тонн и перевозку пассажиров - на 0,4%, до 483,3 млн человек.

Ведомство планирует в 2014 году увеличить перевозку грузов на 1,2% - до 447,006 млн тонн грузов.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.