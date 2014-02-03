В Украине из-за снегопадов ограничен проезд к 191 населенному пункту

По состоянию на 7 часов утра в Волынской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Львовской, Одесской и Тернопольской областях в результате неблагоприятных погодных условий частично ограничен проезд к 191 населенному пункту, а полностью - к 148.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) со ссылкой на данные оперативно-диспетчерской службы ведомства.

Кроме того, по информации Минрегиона, из-за непогоды в Украине без электричества остаются 178 населенных пунктов. В том числе в Одесской области - 66 населенных пунктов, в Херсонской – 41, в Николаевской – 40, в АР Крым – 26, а в Донецкой и Черновицкой областях – 3 и 2 населенных пункта соответственно.

По данным Минрегиона, в АР Крым в результате отсутствия электричества не работает 16 котельных, из-за чего не отапливаются 16 школ и 6 детских учреждений. В других регионах отключений бюджетных учреждений от теплоснабжения нет.

В пресс-службе также отметили, что аварийные и коммунальные бригады работают круглосуточно, для того чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия непогоды.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро понедельника (3 февраля) в Украине из-за снежных заносов остается осложненным движение автомобильного транспорта на отдельных участках дорог в Волынской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областях.