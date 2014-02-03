В Польше впервые за три года снизились пассажирские перевозки ж/д транспортом

По данным польской администрации железнодорожного транспорта (UTK), которыми располагает УНИАН, работающие в Польше компании перевезли в 2013 году 270,4 млн пассажиров после 273,9 млн в предыдущем году и 264,5 млн в 2011 году.

Ежемесячно компании перевозили от 20,8 млн человек в декабре до 24,8 млн человек в октябре, при этом перевозки увеличились только в апреле (+4,5% к апрелю 2012 года), июле (+3%) и в декабре (+1%). В другие месяцы падение составило от 0,03% в сентябре до более 5% в марте.

Крупнейшей компанией по количеству перевезенных пассажиров оставалась специализирующаяся на региональных перевозках Przewozy Regionalne, однако ее доля сократилась до 31% с 37% годом ранее.

Доля других крупнейших компаний на рынке составила от 8% до 23%.

Перевозки пассажиров с учетом длины трасс в прошлом году в Польше сократились почти на 6% - до 16,8 млрд пасс./км после 1,7% падения годом ранее и 1,4% роста в 2011 году.

Читайте также«Укрзализныця» назначила дополнительные поезда к месту проведения зимних Олимпийских игрКрупнейшим перевозчиком с учетом длины трасс оставалась специализирующаяся на перевозках между крупнейшими польскими городами и на заграничных сообщениях PKP Intercity, доля которой составила около 42%, что на 2 п.п. меньше, чем в 2012 году.

По данным UTK, в прошлом году лицензией на перевозки пассажиров - без учета компаний, осуществляющих такие перевозки на узкоколейных ж/д путях - обладали 18 компаний (в 2012 году – 12).

Как сообщал УНИАН, перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в Польше с 1997 года постоянно снижались до 2005 года, когда достигли самого минимального значения на уровне менее 260 млн человек, что на 150 млн пассажиров меньше показателя 1997 года.

До 2008 года пассажироперевозки увеличились до около 290 млн человек, в последующие два года снова было зафиксировано падение, которое сменилось ростом в 2011 году.