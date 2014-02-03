В Польше возобновился рост грузоперевозок железнодорожным транспортом

Работающие в Польше железнодорожные компании в прошлом году увеличили перевозку грузов на 0,8%, или на 1,9 млн тонн - до 233,2 млн тонн после падения на 7% в предыдущем году.

Об этом свидетельствуют данные польской администрации железнодорожного транспорта (UTK), которыми располагает УНИАН,

Перевозка грузов с учетом протяженности трасс выросла на 3,7% - до 50,9 млрд т/км после снижения на 9% в 2012 году.

Читайте такжеВ Польше впервые за три года снизились пассажирские перевозки ж/д транспортомВ прошлом году ежемесячный объем перевозок составлял от 16,5 млн в феврале до 22,5 млн тонн грузов в октябре, и они увеличивались, главным образом, с июня по сентябрь (от 1% до почти 7% к аналогичным месяцам прошлого года), а также в декабре (рост на 10%).

Крупнейшим перевозчиком оставалась польская компания PKP Cargo, доля которой в объеме перевозок составила 49%, а с учетом протяженности трасс - 59%.

В сравнении с 2012 годом доля компании снизилась на менее чем 2 п.п.

Доля второй по величине компании на польском рынке - немецкой DB Schenker - составила около 19% и 5,5%, соответственно, сократившись на 1% в объемах перевозок и практически не изменившись при учете протяженности трасс.

По данным UTK, лицензиями на перевозку железнодорожных грузов в Польше в прошлом году владели около 60 компаний против 50 в 2012 году.

Как сообщал УНИАН, согласно последним обнародованным данным, с 1997 года работающие в Польше компании больше всего перевезли грузов в 2007 году - более 290 млн тонн, а меньше всего в 2001 году - 170 млн тонн.