На Донецкой железной дороге изменен маршрут следования 17 пассажирских поездов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") изменила маршрут следования 17 пассажирских поездов из-за восстановительных работ на перегоне Удачное-Межевая Красноармейского района Донецкой железной дороги, где на текущий момент идет ликвидация последствий возгорания железнодорожных цистерн, случившегося 2 февраля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, возгорание железнодорожных цистерн на перегоне Удачное - Межевая было ликвидировано 2 февраля в 18.20.

Маршрут курсирования железнодорожного транспорта был изменен, и сейчас поезда следуют через город Павлоград Днепропетровской области. При этом, поскольку расстояние маршрута не увеличилось, то график движения поездов также существенно не изменился, и все поезда приходят на станцию назначения вовремя или с опозданием не более 15-20 минут.

При ликвидации последствий аварии было задействовано 12 пожарных поездов Донецкой, Приднепровской и Южной железных дорог, 4 восстановительных поезда «Укрзализныци» и 15 пожарных автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра, председателя Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Александра Вилкула, для ликвидации последствий пожара из-за аварии грузового поезда с цистернами пропан-бутана, было привлечено 59 единиц техники и 326 работников.

"Несмотря на высокую сложность аварии, благодаря оперативным действиям спасателей и железнодорожников жертв и пострадавших нет, авария была вовремя локализована. По состоянию на сегодняшнее утро (3 февраля 2014 года) продолжаются ремонтно-восстановительные работы... Ремонтные бригады и оперативная группа ДСНС работают в усиленном круглосуточном режиме. Делается все необходимое, чтобы оперативно устранить последствия аварии и обеспечить безопасность людей", - цитирует пресс-служба Вилкула.