Железные дороги задействовали в расчистке снега свыше 40 единиц спецтехники

Железные дороги Украины для обеспечения движения поездов в сложных погодных условиях развернули круглосуточные штабы по борьбе со снегом, задействовав за прошедшие сутки около 3,2 тыс. железнодорожников и 42 единицы спецтехники. Об этом УНИАН сообщили в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

"В сутки с 2 по 3 февраля на железных дорогах Украины продолжалась работа по уборке снега и обеспечению движения поездов в сложных погодных условиях. За последние сутки осадков в виде снега на территории шести железных дорог Украины не наблюдалось. Поэтому на мероприятиях по борьбе со снегом было задействовано значительно меньше человеческих и технических ресурсов, чем привлекали за одни сутки в течение прошлой недели, когда выпало значительное количество осадков по всей Украине", - подчеркнули в пресс-службе.

За указанный период железные дороги задействовали 42 единицы снегоочистительных машин, которые вывезли со станций и путей около 28 тыс. куб. м снега.

На некоторых станциях Одесской, Юго-Западной и Приднепровской железных дорог высота снежного покрова достигла более 30 см.

Согласно сообщению, за прошедшие сутки путейщики очистили от снега 185 подъездных путей на станциях и около 5 тыс. стрелочных переводов.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в период с 30 по 31 января текущего года задействовали 98 снегоуборочных и 14 снегоочистительных машин, которые вывезли со станций и путей 70,6 тыс. куб. м снега.

В структурных подразделениях путевого хозяйства "Укрзализныци" к работе в зимний период подготовлены 124 единицы снегоочистительной техники и 105 единиц снегоуборочной техники.

К работе в зимний период в хозяйствах электроснабжения подготовлены 218 механизмов по обивке гололеда, 76 пневмобарабанов на электровозах, 113 пневмобарабанов на тепловозах, 588 схем плавки гололеда и профподогрева.