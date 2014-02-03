«Укрзализныця»: на магистральных путях простаивает 58 грузовых поездов

На станциях и на подходах к предприятиям-грузополучателям по состоянию на 3 февраля 2014 года простаивает 58 грузовых поездов, в составе которых 3231 вагон, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, на станциях Авдеевка, Енакиево, Мариуполь-Сортировочная Донецкой железной дороги (ДЖД) простаивает 29 поездов, на станциях Одесса-Пересыпь, Одесса-Порт, Берегово и других Одесской железной дороги (ОЖД) заброшены 19 составов, на станциях Приднепровской и Южной магистралей - по 5 поездов.

В "Укрзализныце" отмечают, что работники железных дорог делают все возможное для увеличения скорости доставки грузов, однако поезда задерживаются из-за неэффективной работы грузоотправителей и грузополучателей.

По информации пресс-службы, ключевой причиной роста количества заброшенных поездов на подходах к морским портам является то, что грузоотправители отправляют в порты существенно большие объемы грузов, чем позволяют перерабатывать производственные мощности терминалов. Кроме того, ситуация осложняется дополнительными проблемами с разгрузкой грузов из-за неблагоприятных погодных условий и несвоевременного подвода флота.

Как сообщал УНИАН, 31 января 2014 года "Укрзализныця" ввела временные ограничения на отправку грузов в Одесский и Бердянский морские торговые порты в связи со сложными погодными условиями.