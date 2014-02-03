Аэропорт «Донецк» в январе увеличил пассажиропоток на 30%

Международный аэропорт «Донецк» имени Сергея Прокофьева в январе 2014 года увеличил пассажиропоток по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 30% - до 86 382 пассажиров. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.

Согласно сообщению, в 2013 году международными рейсами воспользовались 78% пассажиров, что на 3 процентных пункта превышает показатели аналогичного периода 2013 года, при этом внутренними рейсами воспользовались 22%.

При этом доля международных рейсов составила 66% от общего числа обслуженных рейсов, что на 7 процентных пунктов превышает показатели аналогичного периода 2013 года, а 34% рейсов были осуществлены внутри страны.

По данным пресс-службы, рост международных перевозок обусловлен открытием ряда европейских направлений, таких как: Рим, Милан, Мемминген, Дотрмунд, Кутаиси, Ашхабад.

«Лидерами по количеству перевезенных пассажиров по итогам января 2014 года стали авиакомпании «Международные авиалинии Украины», " «Визз Эйр Украина» и "ЮТэйр-Украина", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, международный аэропорт «Донецк» имени Сергея Прокофьева в 2013 году увеличил пассажиропоток по сравнению с 2012 годом на 11% - до 1,11 млн пассажиров.

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Справка УНИАН. Международный аэропорт «Донецк» имени Сергея Прокофьева является одним из крупнейших авиатранспортных предприятий Украины.

Аэропорт обслуживает регулярные и чартерные рейсы, которые связывают Донецкий регион с транспортными узлами Украины, России, Западной и Восточной Европы.

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