КГГА рассказала о "транспортных" планах на 2014 год

Реконструкцию транспортной развязки на Почтовой площади планируют завершить в 2014 году.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Проектом Программы экономического и социального развития Киева на 2014 год предусматривается приобретение подвижного состава наземного транспорта (на условиях лизинга), продолжение сооружения Подольского мостового перехода и реконструкции дорог и транспортных развязок. В частности, речь идет о завершении (при финансовой поддержке государства) реконструкции транспортной развязки на Почтовой площади, продолжение реконструкции проспекта Победы и завершение I этапа подготовительных работ на Жулянском путепроводе (перекладка инженерных сетей)", - сказано в сообщении.

Кроме того, за счет средств субвенции из государственного бюджета планируется начать строительство подъездной дороги и внешнеинженерных сетей к инновационному парку «Бионик Хилл».

Напомним, что сегодня, 4 февраля, проект Программы экономического и социального развития Киева будет представлен на рассмотрение депутатов Киевсовета во время заседания сессии.